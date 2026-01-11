Сильные морозы до -20 и небольшой снег: прогноз погоды на 12 января

Зима продолжает царить в Украине. В понедельник, 12 января, будет морозно и местами ожидают небольшой снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 12 января?

В понедельник будет облачно с прояснениями.

В большинстве западных и Винницкой областях прогнозируют небольшой снег.

На остальной территории страны будет без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица,

– предупреждают синоптики.

Ветер в этот день будет западный, северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Морозная погода еще будет удерживаться.

Так, в северной части ночью прогнозируют -15 – -20, а днем -10 – -15.

В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью будет -6 – -11, а днем -2 – -7.

На остальной территории ночная температура составит -12 – -17, дневная -7 – -12.

Какой будет погода в областных центрах 12 января?

Киев -15...-13

Ужгород -7...-5

Львов -8...-6

Ивано-Франковск -7...-5

Тернополь -9...-7

Черновцы -7...-5

Хмельницкий -10...-8

Луцк -12...-10

Ровно -13...-11

Житомир -13...-11

Винница -11...-9

Одесса -4...-2

Николаев -5...-3

Херсон -7...-5

Симферополь -3...-1

Кропивницкий -10...-8

Черкассы -11...-9

Чернигов -13...-11

Сумы -12...-10

Полтава -10...-8

Днепр -10...-8

Запорожье -5...-3

Донецк -10...-8

Луганск -11...-9

Харьков -11...-9

Прогноз погоды в Украине на 12 января / Карта Укргидрометцентра

