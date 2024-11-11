Холодно, местами с туманами и снегами: прогноз погоды в Украине на 12 ноября

Погода во вторник, 12 ноября, по Украине ожидается облачная погода, хотя и с прояснениями. В западных областях ожидается туман, а в горах будет идти снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 ноября

Так, синоптики 12 ноября прогнозируют день без осадков, только в Карпатах днем небольшой мокрый снег с дождем. Кроме этого, в большинстве западных областей ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +3 градусов тепла до -2 градусов, днем отметки будут позировать +2...+7. На юге страны будет несколько теплее: ночью 0...+5, а днем +6...+11.

Температура в областных центрах

Киев +4...+6

Ужгород +4...+6

Львов +3...+5

Ивано-Франковск +3...+5

Тернополь +3...+5

Черновцы +3...+5

Хмельницкий +3....+5

Луцк +3...+5

Ровно +3...+5

Житомир +4...+6

Винница +4...+6

Одесса +6...+8

Николаев +6...+8

Херсон +7...+9

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +4...+6

Черкассы +4...+6

Чернигов +4...+6

Сумы +4...+6

Полтава +4...+6

Днепр +5...+7

Запорожье +6...+8

Донецк +5...+7

Луганск +4...+6

Харьков +4...+6

Прогноз погоды на 12 ноября / фото Укргидрометцентр