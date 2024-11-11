Холодно, местами с туманами и снегами: прогноз погоды в Украине на 12 ноября
Погода во вторник, 12 ноября, по Украине ожидается облачная погода, хотя и с прояснениями. В западных областях ожидается туман, а в горах будет идти снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 12 ноября
Так, синоптики 12 ноября прогнозируют день без осадков, только в Карпатах днем небольшой мокрый снег с дождем. Кроме этого, в большинстве западных областей ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться в пределах от +3 градусов тепла до -2 градусов, днем отметки будут позировать +2...+7. На юге страны будет несколько теплее: ночью 0...+5, а днем +6...+11.
Температура в областных центрах
- Киев +4...+6
- Ужгород +4...+6
- Львов +3...+5
- Ивано-Франковск +3...+5
- Тернополь +3...+5
- Черновцы +3...+5
- Хмельницкий +3....+5
- Луцк +3...+5
- Ровно +3...+5
- Житомир +4...+6
- Винница +4...+6
- Одесса +6...+8
- Николаев +6...+8
- Херсон +7...+9
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +4...+6
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +4...+6
- Сумы +4...+6
- Полтава +4...+6
- Днепр +5...+7
- Запорожье +6...+8
- Донецк +5...+7
- Луганск +4...+6
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды на 12 ноября / фото Укргидрометцентр