24 Канал Новости Украины Мороз до -20, небольшой снег и гололедица: прогноз погоды на 13 января
12 января, 16:48
Мороз до -20, небольшой снег и гололедица: прогноз погоды на 13 января

София Рожик

Во вторник, 13 января, зима еще не отступит. По Украине прогнозируются сильные морозы и небольшой снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет 13 января?

Во вторник будет облачно с прояснениями.

Почти по всей территории Украины осадков не прогнозируют. Небольшой снег возможен лишь днем в Карпатах и на Закарпатье.

В западных областях ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица,
– отмечают синоптики.

Ветер в этот день будет западный, юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночная температура преимущественно составит -15 – -20, дневная – -8 – -13.

Только на юге, юго-востоке и Закарпатье ночью столбики термометров будут показывать -9 – -14, а днем – -3 – -8.

В Крыму будет теплее: ночью -2 – -7, а днем около 0.

Какой будет погода в областных центрах 12 января?

  • Киев -12...-10

  • Ужгород -6...-4

  • Львов -11...-9

  • Ивано-Франковск -6...-4

  • Тернополь -11...-9

  • Черновцы -11...-9

  • Хмельницкий -11...-9

  • Луцк -11...-9

  • Ровно -11...-9

  • Житомир -11...-9

  • Винница -11...-9

  • Одесса -6...-4

  • Николаев -6...-4

  • Херсон -6...-4

  • Симферополь -1...+1

  • Кропивницкий -11...-9

  • Черкассы -11...-9

  • Чернигов -13...-11

  • Сумы -11...-9

  • Полтава -11...-9

  • Днепр -11...-9

  • Запорожье -6...-4

  • Донецк -7...-5

  • Луганск -9...-7

  • Харьков -11...-9

Прогноз погоды в Украине на 13 января / Карта Укргидрометцентра

