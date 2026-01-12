Мороз до -20, небольшой снег и гололедица: прогноз погоды на 13 января
Во вторник, 13 января, зима еще не отступит. По Украине прогнозируются сильные морозы и небольшой снег.
Какая погода будет 13 января?
Во вторник будет облачно с прояснениями.
Почти по всей территории Украины осадков не прогнозируют. Небольшой снег возможен лишь днем в Карпатах и на Закарпатье.
В западных областях ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица,
– отмечают синоптики.
Ветер в этот день будет западный, юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночная температура преимущественно составит -15 – -20, дневная – -8 – -13.
Только на юге, юго-востоке и Закарпатье ночью столбики термометров будут показывать -9 – -14, а днем – -3 – -8.
В Крыму будет теплее: ночью -2 – -7, а днем около 0.
Какой будет погода в областных центрах 12 января?
Киев -12...-10
Ужгород -6...-4
Львов -11...-9
Ивано-Франковск -6...-4
Тернополь -11...-9
Черновцы -11...-9
Хмельницкий -11...-9
Луцк -11...-9
Ровно -11...-9
Житомир -11...-9
Винница -11...-9
Одесса -6...-4
Николаев -6...-4
Херсон -6...-4
Симферополь -1...+1
Кропивницкий -11...-9
Черкассы -11...-9
Чернигов -13...-11
Сумы -11...-9
Полтава -11...-9
Днепр -11...-9
Запорожье -6...-4
Донецк -7...-5
Луганск -9...-7
Харьков -11...-9
Прогноз погоды в Украине на 13 января / Карта Укргидрометцентра
До конца недели, 18 января, ожидается смена погоды с температурой от -22 °C до +2 °C. До среды возможны снегопады.
Сильных морозов до -30 градусов в Украине пока не прогнозируют.
Из-за ухудшения погоды по областям школы перешли на дистанционное обучение или продлили каникулы.