Снег по всей Украине, гололед и мороз: прогноз погоды на 15 февраля
Погода в субботу, 15 февраля, в Украине будет морозной. Во всех областях будет идти снег, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 15 февраля
В воскресенье будет облачно. В течение суток в западных, северных и Винницкой областях -3 – -8 градусов. Между тем на остальной территории от -4 до +1 градуса. Ночью в Карпатах -8 – -13, днем в Крыму и Приазовье +2 – +7 градусов.
В южных, восточных, ночью и в центральных и большинстве северных областей умеренный снег, на юге страны местами с дождем, на остальной территории местами небольшой снег,
– отметили синоптики.
Также предупредили, что на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
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Температура в крупных городах
- Киев -6 – -4
- Ужгород -3 – -1
- Львов -4 – -2
- Ивано-Франковск -6 – -4
- Тернополь -4 – -2
- Черновцы -4 – -2
- Хмельницкий -6 – -4
- Луцк -4 – -2
- Ровно -4 – -2
- Житомир -6 – -4
- Винница -6 – -4
- Одесса -1 – +1
- Николаев 0 – -2
- Херсон 0 – +2
- Симферополь +4 – +6
- Кропивницкий -4 – -2
- Черкассы -4 – -2
- Чернигов -6 – -4
- Сумы -6 – -4
- Полтава -4 – -2
- Днепр 0 – -2
- Запорожье 0 – -2
- Донецк -1 – +1
- Луганск -1 – +1
- Харьков 0 – -2