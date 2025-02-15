Снег по всей Украине, гололед и мороз: прогноз погоды на 15 февраля

Погода в субботу, 15 февраля, в Украине будет морозной. Во всех областях будет идти снег, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 15 февраля

В воскресенье будет облачно. В течение суток в западных, северных и Винницкой областях -3 – -8 градусов. Между тем на остальной территории от -4 до +1 градуса. Ночью в Карпатах -8 – -13, днем в Крыму и Приазовье +2 – +7 градусов.

В южных, восточных, ночью и в центральных и большинстве северных областей умеренный снег, на юге страны местами с дождем, на остальной территории местами небольшой снег,

– отметили синоптики.

Также предупредили, что на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Погода на 15 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах