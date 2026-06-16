Местами будут идти дожди, но на юге – до +28: погода в Украине на 17 июня
Прогноз погоды в Украине в среду, 17 июня, будет различаться в зависимости от региона. В одних областях местами пройдут дожди и даже грозы, тогда как в других – будет тепло до +28 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Чего ожидать от погоды в Украине 17 июня?
В Украине 17 июня ожидается переменная облачность. В ночные часы осадков не прогнозируется, однако днем в большинстве областей страны возможны кратковременные дожди и грозы.
По прогнозу синоптиков, осадки обойдут южные и юго-восточные регионы. Ветер будет преимущественно западного направления, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, а на морском побережье местами поднимется до +17 градусов. В дневные часы столбики термометров будут показывать +19 – +24 градуса, тогда как на юге страны воздух прогреется до 23 – 28 градусов.
В Киеве также днем ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. Температура днем может колебаться от +20 до +22 градусов.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +20...+22;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +19...+21;
- Черновцы +19...+21;
- Хмельницкий +18...+20;
- Луцк +19...+21;
- Ровно +20…+22;
- Житомир +19...+21;
- Винница +19...+21;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +19...+21;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +20...+22.
Погода в Украине 17 июня / Карта Укргидрометцентра
Напомним, ранее начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань сообщил, что в течение 16 и 17 июня существенных изменений в погоде не прогнозируется: будут грозовые очаги с кратковременными дождями различной интенсивности.
Однако с 18 июня погодные условия начнут постепенно стабилизироваться: осадков станет значительно меньше, при этом температура воздуха начнет постепенно повышаться.