Местами будут идти дожди, но на юге – до +28: погода в Украине на 17 июня

Прогноз погоды в Украине в среду, 17 июня, будет различаться в зависимости от региона. В одних областях местами пройдут дожди и даже грозы, тогда как в других – будет тепло до +28 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Чего ожидать от погоды в Украине 17 июня?

В Украине 17 июня ожидается переменная облачность. В ночные часы осадков не прогнозируется, однако днем в большинстве областей страны возможны кратковременные дожди и грозы.

По прогнозу синоптиков, осадки обойдут южные и юго-восточные регионы. Ветер будет преимущественно западного направления, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, а на морском побережье местами поднимется до +17 градусов. В дневные часы столбики термометров будут показывать +19 – +24 градуса, тогда как на юге страны воздух прогреется до 23 – 28 градусов.

В Киеве также днем ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. Температура днем может колебаться от +20 до +22 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +20...+22;

Ужгород +21...+23;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +19...+21;

Черновцы +19...+21;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +19...+21;

Ровно +20…+22;

Житомир +19...+21;

Винница +19...+21;

Одесса +22...+24;

Николаев +24...+26;

Херсон +24…+26;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +19...+21;

Сумы +19...+21;

Полтава +21...+23;

Днепр +22...+24;

Запорожье +23...+25;

Донецк +22...+24;

Луганск +23...+25;

Харьков +20...+22.



Погода в Украине 17 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, ранее начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань сообщил, что в течение 16 и 17 июня существенных изменений в погоде не прогнозируется: будут грозовые очаги с кратковременными дождями различной интенсивности.

Однако с 18 июня погодные условия начнут постепенно стабилизироваться: осадков станет значительно меньше, при этом температура воздуха начнет постепенно повышаться.