Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Чого чекати від погоди в Україні 17 червня?

В Україні 17 червня очікується мінлива хмарність. У нічні години опадів не прогнозують, однак удень у більшості областей країни можливі короткочасні дощі та грози.

За прогнозом синоптиків, опади оминуть південні та південно-східні регіони. Вітер буде переважно західного напрямку, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +9 до +14 градусів, а на морському узбережжі місцями підніметься до +17 градусів. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть +19 – +24 градуси, тоді як на півдні країни повітря прогріється до 23 – 28 градусів.

У Києві також вдень очікується місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вдень може коливатися від +20 до +22 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +20...+22;

Ужгород +21...+23;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +19...+21;

Чернівці +19...+21;

Хмельницький +18...+20;

Луцьк +19...+21;

Рівне +20…+22;

Житомир +19...+21;

Вінниця +19...+21;

Одеса +22...+24;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +23...+25;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +19...+21;

Суми +19...+21;

Полтава +21...+23;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +23...+25;

Харків +20...+22.



Погода в Україні 17 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань розповів, що протягом 16 та 17 червня істотних змін у погоді не прогнозують: будуть грозові осередки з короткочасними дощами різної інтенсивності.

Однак з 18 червня погодні умови почнуть поступово стабілізуватися: опадів стане значно менше, водночас температура повітря почне поступово підвищуватися.