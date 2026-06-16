Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Чого чекати від погоди в Україні 17 червня?

В Україні 17 червня очікується мінлива хмарність. У нічні години опадів не прогнозують, однак удень у більшості областей країни можливі короткочасні дощі та грози.

За прогнозом синоптиків, опади оминуть південні та південно-східні регіони. Вітер буде переважно західного напрямку, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

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Температура повітря вночі становитиме від +9 до +14 градусів, а на морському узбережжі місцями підніметься до +17 градусів. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть +19 – +24 градуси, тоді як на півдні країни повітря прогріється до 23 – 28 градусів.

У Києві також вдень очікується місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вдень може коливатися від +20 до +22 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +18...+20;
  • Тернопіль +19...+21;
  • Чернівці +19...+21;
  • Хмельницький +18...+20;
  • Луцьк +19...+21;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +19...+21;
  • Вінниця +19...+21;
  • Одеса +22...+24;
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Сімферополь +23...+25;
  • Кропивницький +23...+25;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +19...+21;
  • Суми +19...+21;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +23...+25;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +20...+22.

Погода в Україні на 17 червня
Погода в Україні 17 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань розповів, що протягом 16 та 17 червня істотних змін у погоді не прогнозують: будуть грозові осередки з короткочасними дощами різної інтенсивності.

Однак з 18 червня погодні умови почнуть поступово стабілізуватися: опадів стане значно менше, водночас температура повітря почне поступово підвищуватися.