Гроза, град и шквалы обрушатся на отдельные регионы Украины: какая погода будет 18 июля

В субботу, 18 июля, в Украине ожидается теплая и немного облачная погода. В большинстве регионов она пока будет сухой. А вот в некоторых прокатятся сильные ливни.

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 18 июля.

Какая погода будет в Украине 18 июля?

По словам синоптиков, в большинстве западных областей днем пройдут умеренные, местами значительные дожди, а также грозы. В отдельных районах возможны град и порывы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду. В остальных регионах осадков не будет.

Воздушные потоки будут двигаться преимущественно с юго-востока со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Что касается температуры, то ночью она составит 11 – 16, а днем – 22 – 27 градусов.

На западе и юго-западе будет несколько теплее: ночью 15–20, а днем 26 –31 градус.

Обратите внимание! Специалисты предупредили, что сильные дожди на западе могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта.

Где в Украине пройдут грозы и град / Фото Укргидрометцентра

Температура воздуха в областных центрах

Киев +24…+26;

Ужгород +29…+31;

Львов +26…+28;

Ивано-Франковск +25…+27;

Тернополь +27…+29;

Черновцы +29…+31;

Хмельницкий +26…+28;

Луцк +28…+30;

Ровно +28…+30;

Житомир +23…+25;

Винница +24…+26;

Одесса +23…+25;

Николаев +24…+26;

Херсон +24…+26;

Симферополь +24…+26;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +22…+24;

Чернигов +24…+26;

Сумы +20…+22;

Полтава +22…+24;

Днепр +20…+22;

Запорожье +22…+24;

Донецк +20…+22;

Луганск +20…+22;

Харьков +21…+23.

Прогноз погоды на 18 июля / Фото Укргидрометцентра

Напомним, что в конце текущей и в начале следующей недели зона осадков расширится. 19 – 20 июля в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, а 21 июля уже в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами.