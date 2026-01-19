Укр Рус
19 января, 16:32
-20 и гололедица не отступают: прогноз погоды 20 января

София Рожик

Настоящая зима не покидает Украину. Во вторник, 20 января, сохранится сильный мороз и гололедица.

Будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 20 января?

Во вторник нигде в Украине осадков не прогнозируют.

На дорогах местами возможна гололедица, а в большинстве западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами туман.

Ветер этого будет преимущественно северо-западный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночная температура будет удерживаться на уровне -12 – -17, только на западе и севере страны будет холоднее – местами до -20. Днем здесь прогнозируют -6 – -11.

А на юге страны и Закарпатье ночью будет -8 – -13, днем 0 – -5.

Какая температура будет в регионах?

  • Киев -10...-8;

  • Ужгород -3...-1;

  • Львов -9...-7;

  • Ивано-Франковск -9...-7;

  • Тернополь 9...-7;

  • Черновцы 9...-7;

  • Хмельницкий 9...-7;

  • Луцк 9...-7;

  • Ровно -9...-7;

  • Житомир 9...-7;

  • Винница 9...-7;

  • Одесса -3...-1;

  • Николаев -3...-1;

  • Херсон -3...-1;

  • Симферополь -3...-1;

  • Черкассы 9...-7;

  • Чернигов 9...-7;

  • Сумы 9...-7;

  • Полтава 9...-7;

  • Днепр 9...-7;

  • Запорожье -3...-1;

  • Донецк -9...-7;

  • Луганск -8...-6;

  • Харьков -9...-7.

Прогноз погоды в Украине на 20 января / Карта Укргидрометцентр

