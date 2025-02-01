Небольшой мороз ночью, но тепло днем: какой будет погода 2 февраля
В воскресенье, 2 февраля, на территории Украины будет облачно с прояснениями. В большинстве областей ожидается морозная погода, местами прогнозируются осадки.
В ближайшее время будет преобладать плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Как прогнозируют синоптики, в ночь на 2 февраля в восточных и юго-восточных областях может идти мокрый снег и дождь. В западных и юго-западных областях такие же осадки прогнозируются днем. В остальных регионах существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица.
В Украине в этот день будет преимущественно западный ветер 5–10 метров в секунду.
Днем температура будет от 0 до 5 градусов тепла, на юге – от +3 до +8. Ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла
В Карпатах в ночь на 2 февраля прогнозируют от 3 до 8 градусов мороза, а днем – около 0 градусов.
Прогноз погоды на территории Киевской области и Киева
Ночью в области ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 0 до +5 градусов. Ночью в столице синоптики прогнозируют около 0 градусов, а днем 2–4 градуса тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +2...+4
- Ужгород +2...+4
- Львов +2...+4
- Ивано-Франковск +2...+4
- Тернополь +2...+4
- Черновцы +2...+4
- Хмельницкий +2...+4
- Луцк +2...+4
- Ровно +2...+4
- Житомир +2...+4
- Винница +2...+4
- Одесса +5...+7
- Николаев +3...+5
- Херсон +3...+5
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий +3...+5
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +2...+4
- Сумы +2...+4
- Полтава +2...+4
- Днепр +2...+4
- Запорожье +5...+7
- Донецк +3...+5
- Луганск +3...+5
- Харьков +2...+4
Прогноз погоды в Украине на 2 февраля / Скриншот Укргидрометцентра