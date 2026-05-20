Жара до +30 врывается в Украину, но есть нюанс: погода 21 мая

В четверг, 21 мая, в Украине сохранится неустойчивая погода. Возможны дожди с грозами во многих регионах.

Несмотря на это, в части страны уже ожидается жара до +30. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 21 мая?

В четверг будет облачно с прояснениями.

Неустойчивую погоду в Украине будет продолжать обусловливать поле пониженного давления от циклоничности с юга и юго-востока.

Ночью атмосферный фронт вызовет в западных, южных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях дожди.

Днем осадки усилятся из-за усиления конвекции. Поэтому умеренные дожди с грозами ожидаются всюду, кроме северо-востока, а в юго-западной части страны – местами значительные дожди, град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

К слову, синоптик Виталий Постригань рассказал, что масштабная циклоническая система нарушила привычное для этого периода поступления сухого и раскаленного воздуха из района Каспия, поэтому многие украинские регионы накрывают ливни.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Наконец, дождались летнего тепла в большинстве областей, только в западных будет несколько свежее,

– отметили синоптики.

Так, температура ночью составит +12 – +17, днем +23 – +28. На востоке страны будет настоящая жара – до +31.

Помните! В жару особенно внимательными надо быть детям, пожилым людям и тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Стоит одевать головные уборы, пить больше воды, выбирать светлую, свободную и удобную одежду из натуральных тканей. Также лучше избежать пребывания на улице с 12:00 до 16:00.

Прохлада сохранится только в западных областях: ночью +8 – +13, днем +18 – +23.

Обратите внимание, что синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине на 21 мая.



Из-за гроз, град и шквалы днем в южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях. Объявлен I уровень опасности, желтый.



Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Дожди, грозы и шквалы в Украине 21 мая / Фото Укргидрометцентра

Температура воздуха в крупнейших городах

Киев +25...+27;

Ужгород +21...+23;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +22...+24;

Винница +22...+24;

Одесса +21...+23;

Николаев +22...+24;

Херсон +25...+27;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +25...+27;

Сумы +27...+29;

Полтава +27...+29;

Днепр +27...+29;

Запорожье +25...+27;

Донецк +27...+29;

Луганск +28...+30;

Харьков +28...+30.

Прогноз погоды на 21 мая / Карта Укргидрометцентра

Непогода в Украине: последние новости

19 мая по Киеву прошлась майская непогода. Киевляне делились кадрами ливня, безумных молний и апокалиптических облаков над столицей.

А 17 мая мощный ливень накрыл Днепр. Были масштабные подтопления, улицы превратились в реки.

16 мая ливень накрыл западные области, а еще там выпал град, который кое-где собирали горстями. Также на Закарпатье в тот день молния попала в дом, возник пожар.

Какой будет погода в ближайшее время?

В Украине вскоре ожидается постепенное повышение температуры. По словам начальника Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталия Постриганя, метеорологическое лето в нашей стране приходит после устойчивого перехода температур через границу +15. Первыми эстафету в конце первой декады мая принимают Закарпатская, Одесская, Херсонская и Николаевская области, впоследствии тенденция распространяется в крайних западных областях – 25 – 30 мая.

А неустойчивая погода с периодами кратковременных дождей в большинстве областей сохранится еще до 25 мая, отметил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Летом в Украине погода будет комфортной, хотя местами и довольно жаркой, считает метеоролог Вера Балабух. В то же время в эксклюзивном интервью для 24 Канала Наталья Птуха отмечала, что погодные процессы в Украине могут отличаться от глобальных континентальных.