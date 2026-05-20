Грозы, град и шквалы накроют 11 областей Украины: где и когда будет непогода

В Украине продолжается период переменчивой погоды с грозами, шквалами и другими погодными капризами. На четверг, 21 мая, в ряде регионов объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Непогода затронет 11 областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также Жара до +30 врывается в Украину, но есть нюанс: погода 21 мая

Где 21 мая будет непогода?

Днем 21 мая непогода пройдется едва ли не по всей Украине.

Так, в южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах – град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

К слову, синоптик Виталий Постригань рассказал, что масштабная циклоническая система нарушила привычное для майского периода поступления сухого и раскаленного воздуха из района Каспия. Поэтому Украину и накрывают ливни.

Из-за ухудшения погодных условий в 11 областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Населению надо быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.





Непогода 21 мая / Карта Укргидрометцентра

Полезно. После дождей вы можете заметить желто-зеленые разводы на асфальте. Это является результатом естественного процесса, когда вымывается пыльца растений. Опасным могут быть только те пятна, которые возникают из-за выброса химикатов. Они могут вызвать поражение дыхательных путей и кожи.

Какой будет погода 21 мая?

В четверг в Украине будет облачно с прояснениями.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Всюду, кроме западных областей, ожидается жара до +28 и местами даже +30. На Западе будет максимально +23.

Погода 21 мая / Карта Укргидрометцентра

Непогода в Украине: последние новости

19 мая по Киеву прошлась непогода. Жители столицы поделились с 24 Каналом кадрами ливня, безумных молний и апокалиптических облаков.

17 мая мощный ливень пронесся по Днепру. В городе были масштабные подтопления – улицы буквально превратились в реки.

А за день до этого, 16 мая, ливень бушевал и в западных областях. В дополнение там также выпал град. Кроме того, на Закарпатье молния влетела в дом, после чего возник пожар.

Какой будет погода в ближайшем будущем?

В Украине неустойчивая погода с периодами кратковременных дождей в большинстве регионов будет удерживаться еще до 25 мая, сообщил украинцам заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Иван Семилит.

Он также добавил, что до конца текущей недели погода не претерпит серьезных изменений. Хотя в конце возможно незначительное потепление. А вот следующая неделя снова принесет незначительное похолодание. При этом метеорологическое лето уже началось в большинстве областей. Например, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве это произошло еще 4 мая.

Справочно. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань объяснял, что метеорологическое лето в Украине приходит после устойчивого перехода температур через границу +15. Сначала в конце первой декады мая оно приходит на Закарпатье, Одесскую, Херсонскую и Николаевскую, а в последние дни мая – в крайние западные регионы.

Лето будет комфортным, но местами и довольно жарким, прогнозировала метеоролог Вера Балабух. В то же время на глобальные континентальные тенденции полагаться не стоит, ведь в Украине погодные процессы могут отличаться, замечала в эксклюзивном интервью для 24 Канала Наталья Птуха.