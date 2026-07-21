Дождь, град и шквалы ожидаются лишь в нескольких областях: прогноз погоды на 22 июля
Среда, 22 июля, в большинстве областей будет спокойной погодой. Осадки прогнозируются лишь местами.
Также в этот день ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая будет погода 22 июля?
На высотах на большую часть территории Украины будет поступать прохладный воздух с северо-запада. Это определит соответствующую погоду.
Самую теплую погоду прогнозируют на юге и востоке страны.
Температура ночью опустится до +10 – +15, а днем +21 – +26. В южной части и восточных областях ночью прогнозируют +14 – +19, а днем +24 – +29.
Ветер будет западный, северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Кроме того, как сообщили синоптики, в зоне влияния атмосферного фронта ночью на востоке страны, днем в юго-западной части местами ожидается кратковременный дождь, гроза, а в Одесской области – сильный дождь, в отдельных районах град и шквал со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
На остальной территории осадков не ожидается.
Какая будет температура воздуха в областных центрах?
- Киев +21…+23
- Ужгород +22…+24
- Львов +19…+21
- Ивано-Франковск +18…+20
- Тернополь +18…+20
- Черновцы +20…+22
- Хмельницкий +18…+20
- Луцк +18…+20
- Ровно +18…+20
- Житомир +18…+20
- Винница +18…+20
- Одесса +24…+26
- Николаев +26…+28
- Херсон +26…+28
- Симферополь +27…+29
- Кропивницкий +24…+26
- Черкассы +24…+26
- Чернигов +20…+22
- Сумы +22…+24
- Полтава +23…+25
- Днепр +24…+26
- Запорожье +26…+28
- Донецк +26…+28
- Луганск +27…+29
- Харьков +23…+25
Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра
Напомним, что в сети снова пишут о новой волне жары в Европе. Но она пока не представляет угрозы для Украины. У нас в течение ближайших 5 суток, напротив, ожидается понижение температуры воздуха, рассказал синоптик Иван Семилит.