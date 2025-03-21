Солнечно и без осадков: прогноз погоды в Украине на 22 марта

В субботу, 22 марта, погода в Украине обещает быть солнечной. Весеннее тепло постепенно возвращается в города и села.

На этой неделе выходные будут теплее, чем предыдущие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 22 марта

22 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Ни в одной области не ожидаются осадки, а солнце будет часто выглядывать из-за облаков. Эта суббота может стать хорошим днем для прогулок.

По данным синоптиков, на территории Украины 22 марта ветер будет умеренным, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет достигать от +3 до -2 градусов, а днем ожидается 11 – 16 градусов тепла. В Карпатах ночью будет 2 – 7 градусов мороза, а днем – 7 – 12 градусов тепла.

До 24 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 (оранжевый) уровень.

Температура в областных центрах

Киев +13...+15;

Ужгород +13...+15;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +14 ...+16;

Одесса +12...+14;

Николаев +13...+15;

Херсон +12...+14;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +12...+14;

Днепр +12...+14;

Запорожье +12...+14;

Донецк +11...+13;

Луганск +11...+13;

Харьков +12...+14.



Прогноз погоды на 22 марта / Карта Укргидрометцентра

Напомним, Укргидрометцентр опроверг новость о надвигании на Украину "грязного облака", которая недавно распространялась в сети.