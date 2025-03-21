Солнечно и без осадков: прогноз погоды в Украине на 22 марта
- 22 марта в Украине прогнозируется солнечная погода без осадков, с температурой днем от 11 до 16 градусов тепла.
В субботу, 22 марта, погода в Украине обещает быть солнечной. Весеннее тепло постепенно возвращается в города и села.
На этой неделе выходные будут теплее, чем предыдущие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 22 марта
22 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Ни в одной области не ожидаются осадки, а солнце будет часто выглядывать из-за облаков. Эта суббота может стать хорошим днем для прогулок.
По данным синоптиков, на территории Украины 22 марта ветер будет умеренным, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет достигать от +3 до -2 градусов, а днем ожидается 11 – 16 градусов тепла. В Карпатах ночью будет 2 – 7 градусов мороза, а днем – 7 – 12 градусов тепла.
До 24 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 (оранжевый) уровень.
Температура в областных центрах
- Киев +13...+15;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +14 ...+16;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +12...+14.
Прогноз погоды на 22 марта / Карта Укргидрометцентра
Напомним, Укргидрометцентр опроверг новость о надвигании на Украину "грязного облака", которая недавно распространялась в сети.