Сильный ветер, снег и дождь для части областей: прогноз погоды в Украине на 22 ноября
Погода в Украине 22 ноября будет облачной, в большинстве регионов будет прохладно. Для ряда областей синоптики обещают умеренный снег и дождь, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.
В некоторых регионах температура ночью опустится даже до 6 градусов мороза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Прогноз погоды на 22 ноября
Облачно. Ночью в восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, умеренный снег и дождь, на Закарпатье значительные осадки. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Ветер в основном будет двигаться в южном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, ночью на востоке и западе, и днем по Украине синоптики обещают порывы, которые будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.
Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В то же время на остальной территории ночью обещают от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 2 до 7 градусов тепла, на юге страны будет 8-13 градусов тепла. В Карпатах ночью умеренный, днем значительный снег, метель.
Там температура ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, днем ожидают от 0 до градусов мороза.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +1..+3;
- Ужгород +1..+3;
- Львов -1..+1;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы +2...+4;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир +1...+3;
- Винница +3...+5;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +10...+12;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +6...+8;
- Черкассы +3...+5;
- Чернигов 0...+2;
- Сумы +2...+4;
- Полтава +4...+6;
- Днепр +5...+7;
- Запорожье +8...+10;
- Донецк +4...+6;
- Луганск +3...+5;
- Харьков +4...+6.
Прогноз погоды на 22 ноября / Карта Укргидрометцентра