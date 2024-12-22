Снег и дожди обещают для части Украины: прогноз погоды в Украине на 23 декабря

22 декабря 2024, 15:57
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Автор: Маргарита Волошина

Погода в Украине в понедельник, 23 декабря, обещает быть облачной с прояснениями. Синоптики сообщают о небольшом снеге, а также тумане в некоторых регионах.

В части областей несколько потеплеет по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода 23 декабря

По данным синоптиков, в восточных, а также Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части будет дождь. Кроме вышеупомянутого, на крайнем западе местами обещают небольшой снег. В то же время на остальной территории осадков не прогнозируют.

На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей, согласно обнародованной информации, ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер в течение суток будет двигаться в основном в юго-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В то же время в южной и восточной частях ночью Украины синоптики обещают около 0 градусов, днем будет от 2 до 7 градусов тепла.

Также на юге Одесской области и на территории временно оккупированного Крыма пригреет до 10 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев 0...+2,
  • Ужгород +2...+4,
  • Львов 0...+2,
  • Ивано-Франковск 0...+2,
  • Тернополь 0...+2,
  • Черновцы 0...+2,
  • Хмельницкий 0...+2,
  • Луцк 0...+2,
  • Ровно 0...+2,
  • Житомир 0...+2,
  • Винница 0...+2,
  • Одесса +7...+9,
  • Николаев +4...+6,
  • Херсон +4...+6,
  • Симферополь +7...+9,
  • Кропивницкий +2...+4,
  • Черкассы +2...+4,
  • Чернигов 0...+2,
  • Сумы 0...+2,
  • Полтава +2...+4,
  • Днепр +3...+5,
  • Запорожье +4...+6,
  • Донецк +3...+5,
  • Луганск +4...+6,
  • Харьков +3...+5.


Прогноз погоды на 23 декабря / Карта Укргидрометцентра