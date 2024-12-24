Часть Украины накроют дожди с мокрым снегом: прогноз погоды на 24 декабря

Погода во вторник, 24 декабря, в Украине будет облачной. В части областей будут идти дожди, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 24 декабря

Небольшие дожди пройдут в западных, северных и Винницкой областях. Местами также будет мокрый снег. Тем временем на остальной территории Украины без осадков. К слову, на Левобережье ночью и в первой половине дня ожидаются туманы.

Ветер восточный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, на Закарпатье и в Карпатах днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Резкого похолодания еще не будет. Ночью лишь от +3 до -2 градусов, днем 0 – +5. Однако на Юге +1 – +6 градусов и +5 – +10 соответственно, а в оккупированном Крыму днем еще пригреет до +14.

Сильных снегопадов сегодня не будет даже на высокогорье Карпат. Ожидаются только небольшие осадки. Ночью -3 – -8 градусов, впрочем, днем еще около 0 градусов.

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Прогноз погоды на 24 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

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Температура в крупных городах