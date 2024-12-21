Будет ли аномальное тепло на Рождество в Украине
Как и в прошлом году, сильные снегопады на Рождество не ожидаются. Резкого похолодания вплоть до сильных морозов еще также не будет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.
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Погода на Рождество 25 декабря
По ориентировочному прогнозу на картах, 24 декабря на Западе ожидается небольшой мокрый снег. Тем временем в центральных и части южных областей – дожди. На остальной территории без осадков.
Самая прохладная ночь будет в западных областях. Впрочем, без больших морозов. Только -1 – -4 градуса. Днем -1 – +1. Кстати, такая температура ожидается в Киеве ночью.
Между тем в других областях никаких морозов даже в темное время суток. Так, преимущественно +2 – +4 градуса. Днем до +8 градусов.
Погода на Сочельник, 24 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра
Интересно, что по ориентировочным прогнозам на картах, на Рождество осадки в Украине пока не ожидаются. Резкого похолодания 25 декабря также не будет. Ночью почти везде плюсы (максимум +5 градусов), лишь на Западе -1 – +1 градус.
Днем в западных и северных областях +2 – +4 градусов, в центральных и восточных – местами +5 – +7. Теплее всего на Юге, в частности, +6 – +8 градусов.
Погода на Рождество, 25 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра
Прогноз погоды на трое суток
- Синоптики прогнозировали, что 21 декабря ночью в северных, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Черкасской, днем в южных, большинстве центральных и восточных областях будет небольшой дождь. На остальной территории без осадков. На Юге ночью и утром местами туман.
- В течение субботы в Украине от -1 до +4 градусов. На Юге +4 – +10, а в оккупированном Крыму даже до +15 градусов.
- В воскресенье в Украине, кроме Запада и Севера, ожидаются умеренные дожди, местами (кроме Юго-Востока), с мокрым снегом.
- Далее, 23 декабря, на Западе, Востоке и Юго-Востоке небольшие осадки. Между тем на остальной территории Украины осадки не ожидаются.
- В воскресенье и понедельник ночью и днем от -3 до +4 градусов. На Юге и Юго-Востоке +1 – +9, в Крыму до +11 градусов.
- В Карпатах временами небольшой снег. Только в воскресенье без осадков. Температура воздуха 0 – -8 градусов.