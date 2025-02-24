Без осадков, но с гололедом: прогноз погоды на 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, в западных областях Украины будет продолжаться потепление. В то же время температура на севере и востоке страны будет оставаться ощутимо ниже – в некоторых регионах ночью она может достигать -14.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также Возможно ли сильное потепление уже до +15 градусов в первые дни марта

Прогноз погоды на 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается, лишь в восточных областях возможен небольшой снег. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами возможна гололедица.

По прогнозу, ветер будет переменных направлений, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В западных, юго-западных областях и Крыму ночью столбики термометров опустятся до -3...8 градусов, значительно холоднее будет на северо-востоке страны – там ожидают до -16. В то же время днем на большинстве территорий Украины будет плюсовая температура – от +2 до 7 градусов. Прохладнее температура будет на Левобережье, где даже днем будет сохраняться -2...7 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +1...+3;

Ужгород +5...+7;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +5...+7;

Хмельницкий +3...+5;

Луцк +5...+7;

Ровно +4...+6;

Житомир 0...+2;

Винница +3....+5;

Одесса +2...+4;

Николаев +2...+4;

Херсон +1...+3;

Симферополь +2...+4;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы -+1...+3;

Чернигов -3...-1;

Сумы -4...-2;

Полтава -4...-2;

Днепр -4...-2;

Запорожье -4...-2;

Донецк -8...-6;

Луганск -8...-6;

Харьков -5...-3.

Погода на 25 февраля / Карта Укргидрометцентра