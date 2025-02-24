Без осадков, но с гололедом: прогноз погоды на 25 февраля
Во вторник, 25 февраля, в западных областях Украины будет продолжаться потепление. В то же время температура на севере и востоке страны будет оставаться ощутимо ниже – в некоторых регионах ночью она может достигать -14.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Читайте также Возможно ли сильное потепление уже до +15 градусов в первые дни марта
Прогноз погоды на 25 февраля
Во вторник, 25 февраля, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается, лишь в восточных областях возможен небольшой снег. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами возможна гололедица.
По прогнозу, ветер будет переменных направлений, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
В западных, юго-западных областях и Крыму ночью столбики термометров опустятся до -3...8 градусов, значительно холоднее будет на северо-востоке страны – там ожидают до -16. В то же время днем на большинстве территорий Украины будет плюсовая температура – от +2 до 7 градусов. Прохладнее температура будет на Левобережье, где даже днем будет сохраняться -2...7 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +1...+3;
- Ужгород +5...+7;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +4...+6;
- Черновцы +5...+7;
- Хмельницкий +3...+5;
- Луцк +5...+7;
- Ровно +4...+6;
- Житомир 0...+2;
- Винница +3....+5;
- Одесса +2...+4;
- Николаев +2...+4;
- Херсон +1...+3;
- Симферополь +2...+4;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы -+1...+3;
- Чернигов -3...-1;
- Сумы -4...-2;
- Полтава -4...-2;
- Днепр -4...-2;
- Запорожье -4...-2;
- Донецк -8...-6;
- Луганск -8...-6;
- Харьков -5...-3.