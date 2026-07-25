Дождь будет только в нескольких регионах, в других – до +29: прогноз погоды на 26 июля
Воскресенье, 26 июля, пройдет в Украине с жарой до +29. В некоторых регионах пройдут дожди и грозы.
На небе в этот день будет переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр .
Прогноз погоды на 26 июля.
По данным синоптиков, в восточных областях местами в Приазовье и Крыму пройдут кратковременные дожди и грозы, а в Луганской и Донбассе – значительные дожди.
На остальной территории Украины будет без осадков.
Ветер в этот день будет северо-западным, а на Западе – юго-западным. Скорость – 5 – 10 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать +11 – +16, а днем +24 – +29, а иногда в восточных областях – +20 – +25. Прохладнее всего будет в Карпатах: ночью +5 – +10, днем +17 – +22.
Погода в больших городах
- Киев +24…+26;
- Ужгород +26…+28;
- Львов +24…+26;
- Ивано-Франковск +23…+25;
- Тернополь +23…+25;
- Черновцы +26…+28;
- Хмельницкий +23…+25;
- Луцк +24…+26;
- Ровно +24…+26;
- Житомир +22…+24;
- Винница +23…+25;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +25…+27;
- Херсон +25…+27;
- Симферополь +23…+25;
- Кропивницкий +24…+26;
- Черкассы +25…+27;
- Чернигов +23…+25;
- Суммы +23…+25;
- Полтава +25…+27;
- Днепр +23…+25;
- Запорожье +24…+26;
- Донецк +22…+24;
- Луганск +21…+23;
- Харьков +23…+25.
Прогноз погоды в Украине на 26 июля. Инфографика Укргидрометцентра.
К слову, в ближайшие дни в Украине ожидается комфортная летняя погода без существенных осадков. Но уже в начале следующей недели наша страна будет одной из самых теплых в Европе .
Так, в понедельник, 27 июля, по территории Украины прогнозируют более высокую температуру воздуха, чем в Германии или Польше – до +33.