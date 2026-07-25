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24 Канал Новости Украины Дождь будет только в нескольких регионах, в других до +29: прогноз погоды на 26 июля
25 июля, 15:37
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Дождь будет только в нескольких регионах, в других – до +29: прогноз погоды на 26 июля

София Рожик

Воскресенье, 26 июля, пройдет в Украине с жарой до +29. В некоторых регионах пройдут дожди и грозы.

На небе в этот день будет переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Прогноз погоды на 26 июля.

По данным синоптиков, в восточных областях местами в Приазовье и Крыму пройдут кратковременные дожди и грозы, а в Луганской и Донбассе – значительные дожди.

На остальной территории Украины будет без осадков.

Ветер в этот день будет северо-западным, а на Западе – юго-западным. Скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +11 – +16, а днем +24 – +29, а иногда в восточных областях – +20 – +25. Прохладнее всего будет в Карпатах: ночью +5 – +10, днем +17 – +22.

Погода в больших городах

  • Киев +24…+26;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львов +24…+26;
  • Ивано-Франковск +23…+25;
  • Тернополь +23…+25;
  • Черновцы +26…+28;
  • Хмельницкий +23…+25;
  • Луцк +24…+26;
  • Ровно +24…+26;
  • Житомир +22…+24;
  • Винница +23…+25;
  • Одесса +24…+26;
  • Николаев +25…+27;
  • Херсон +25…+27;
  • Симферополь +23…+25;
  • Кропивницкий +24…+26;
  • Черкассы +25…+27;
  • Чернигов +23…+25;
  • Суммы +23…+25;
  • Полтава +25…+27;
  • Днепр +23…+25;
  • Запорожье +24…+26;
  • Донецк +22…+24;
  • Луганск +21…+23;
  • Харьков +23…+25.

Прогноз погоды в Украине на 26 июля. Инфографика Укргидрометцентра.

К слову, в ближайшие дни в Украине ожидается комфортная летняя погода без существенных осадков. Но уже в начале следующей недели наша страна будет одной из самых теплых в Европе .

Так, в понедельник, 27 июля, по территории Украины прогнозируют более высокую температуру воздуха, чем в Германии или Польше – до +33.

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