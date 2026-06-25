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24 Канал Новости Украины В одной части кратковременные дожди, грозы, в другой – жара до +35: погода в Украине на 26 июня
25 июня, 16:55
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В одной части кратковременные дожди, грозы, в другой – жара до +35: погода в Украине на 26 июня

Владислав Кравцов

В пятницу, 26 июня, в Украине будет преобладать теплая и преимущественно сухая погода. В то же время в некоторых областях всё же возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Чего ожидать от погоды 26 июня?

По прогнозу синоптиков, существенных изменений в погодных условиях не ожидается, ведь на территорию страны продолжит влиять область повышенного атмосферного давления.

Жарче всего будет в западных и большинстве южных областей. Несмотря на постепенное поступление теплой воздушной массы с запада, пока в Украине все еще преобладают воздушные потоки северного направления.

В течение дня в южных, восточных и Винницкой областях местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ожидается переменная облачность. Ветер будет северный и северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, а на юге страны и в Закарпатье — до +21. Днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов, в западных и большинстве южных областей воздух прогреется до +32. В Закарпатье местами ожидается сильная жара до +35 градусов.

В Киеве ночью прогнозируют +16 – +18 градусов, а днем – +25 – +27 градусов.

Какая температура будет в областных центрах в пятницу?

  • Киев +24…+26;
  • Ужгород +31…+33;
  • Львов +28…+30;
  • Ивано-Франковск +28…+30;
  • Тернополь +27…+29;
  • Черновцы +29…+31;
  • Хмельницкий +25…+27;
  • Луцк +27…+29;
  • Ровно +26…+28;
  • Житомир +24…+26;
  • Винница +25…+27;
  • Одесса +25…+27;
  • Николаев +28…+30;
  • Херсон +28…+30;
  • Симферополь +26…+28;
  • Кропивницкий +24…+26;
  • Черкассы +24…+26;
  • Чернигов +23…+25;
  • Сумы +21…+23;
  • Полтава +23…+25;
  • Днепр +24…+26;
  • Запорожье +25…+27;
  • Донецк +22…+24;
  • Луганск +22…+24;
  • Харьков +21…+23.


Погода в Украине 26 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил, что до конца июня, несмотря на периодические дожди, в Украине растет пожарная опасность. В большинстве регионов фиксируется чрезвычайный уровень риска возникновения пожаров в экосистемах.

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