Мокрый снег, гололедица, местами туман: прогноз погоды в Украине на 26 декабря

Прогноз погоды в Украине на четверг, 26 декабря, обещает принести облачность по всей территории нашего государства. В части областей ожидают осадки, местами возможна гололедица.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 26 декабря

По данным синоптиков, 26 декабря ночью на юге, днем на юго-востоке страны ожидают небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории – без существенных осадков.

В этот день на дорогах большинства западных областей местами гололедица, ночью и утром местами прогнозируют туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, в южных областях местами порывы – 15 – 20 метров в секунду.

Температура по всей Украине будет колебаться от +2 до +3 градусов днем, с ночными минимумами от 0 до +5 градусов в западных и северных областях. В Крыму дневная температура будет немного выше – от +1 до +6 градусов.

В Киевской области температура ночью опустится до 0 – -5 градусов, днем – от -2 до +3 градусов. В Киеве ночью ожидается от -1 до -3 градусов, днем – около 0 градусов.

Какая будет температура днем по украинским городам

Киев -1...+1,

Ужгород 0...+2,

Львов -1...+1,

Ивано-Франковск 0...-2,

Тернополь -1...+1,

Черновцы 0...+2,

Хмельницкий 0...-2,

Луцк 0...+2,

Ровно -1...+1,

Житомир -1...+1,

Винница -1...+1,

Одесса +1...+3,

Николаев +1...+3,

Херсон +1...+3,

Симферополь +3...+5,

Кропивницкий +1...+3,

Черкассы 0...+2,

Чернигов -1...+1,

Сумы -1...+1,

Полтава 0...+2,

Днепр +1...+3,

Запорожье +1....+3,

Донецк +1...+3,

Луганск +1...+3,

Харьков 0...+2.



Погода 26 декабря / Карта Укргидрометцентра