В одних регионах жара +30, а в других грозы и шквалы: какая погода будет в Украине 27 июля

В понедельник, 27 июля, в Украине ожидается разная погода. Одни области накроет ненастье в виде грозы, другие ждет жара без осадков.

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 27 июля.

Какая погода будет 27 июля?

Синоптики предупреждают, что днем в западных областях пройдут грозы, в отдельных районах возможны также град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Между тем, на остальной территории Украины осадков не предвидется.

Где будут грозы 27 июля / Фото Укргидрометцентр

Что касается температуры воздуха, то ночью она не будет особенно отличаться. На западе она будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, в северных и центральных и восточных областях – 16 – 19 градусов, а на юге и юго-востоке – 18 – 22 градусов.

Днем жарче всего будет в северных и центральных областях. Там температура воздуха прогреется до 28 – 30 градусов тепла. На юге ожидаются температурные показатели в 26 – 28 градусов, а на востоке и западе – 25 – 27 градусов.

Обратите внимание! 27 июля в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в областных центрах

Киев +28…+30;

Ужгород +24…+26;

Львов +23…+25;

Ивано-Франковск +24…+26;

Тернополь +25…+27;

Черновцы +27…+29;

Хмельницкий +26…+28;

Луцк +24…+26;

Ровно +27…+29;

Житомир +27…+29;

Винница +27…+29;

Одесса +23…+25;

Николаев +26…+28;

Херсон +26…+28;

Симферополь +24…+26;

Кропивницкий +26…+28;

Черкассы +28…+30;

Чернигов +27…+29;

Суммы +25…+27;

Полтава +26…+28;

Днепр +26…+28;

Запорожье +27…+29;

Донецк +25…+27;

Луганск +24…+26;

Харьков +25…+27.

Какая будет погода в Украине 27 июля / Фото Укргидрометцентр

К слову, по прогнозам синоптиков, в августе в Украине будет теплее обычного . Средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков в большинстве регионов будет в пределах нормы. Средняя температура будет составлять 21 – 25 градусов.