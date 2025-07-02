Где будет сильная жара, а в каких областях – дожди: погода на 3 июля
Погода в четверг, 3 июля, в Украине будет теплой, местами жаркой. В части областей ожидаются дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 3 июля
В четверг над Украиной будет формироваться поле повышенного давления. Оно будет способствовать рассеиванию облаков и повышению температуры. Ощутимее всего – на Западе и Юге.
Только на Востоке и Юго-Востоке страны атмосферный фронт добавит немного влаги. Там будет умеренно тепло.
В Украине будет наблюдаться переменная облачность. Преимущественно без осадков, только ночью на Юго-Востоке, днем на Востоке местами будет идти небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью +12 – +17 градусов, на побережье морей до +20 градусов. Днем +25 – +30 градусов, а на Западе и Юге уже до +33. Только в восточных областях +21 – +26 градусов.
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Температура в крупных городах
- Киев +27 – +29
- Ужгород +31 – +33
- Львов +30 – +32
- Ивано-Франковск +30 – +32
- Тернополь +30 – +32
- Черновцы +29 – +31
- Хмельницкий +30 – +32
- Луцк +30 – +32
- Ровно +30 – +32
- Житомир +30 – +32
- Винница +29 – +31
- Одесса +30 – +32
- Николаев +30 – +32
- Херсон +29 – +31
- Симферополь +27 – +29
- Кропивницкий +28 – +30
- Черкассы +27 – +29
- Чернигов +27 – +29
- Сумы +25 – +27
- Полтава +26 – +28
- Днепр +26 – +28
- Запорожье +26 – +28
- Донецк +22 – +24
- Луганск +22 – +24
- Харьков +23 – +25