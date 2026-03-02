Об этом пишет Укргидрометцентр.
Какой будет погода 3 марта?
Во вторник, 3 марта, будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой дождь, а ночью – с мокрым снегом. Сухой погода будет лишь в большинстве западных, а ночью и в восточных областях.
Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами прогнозируют гололедицу. Кроме того, на Закарпатье и Прикарпатье местами будет туман.
Ветер в этот день – северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Ночная температура будет колебаться от +3 до -2, а дневная – 0 – +5.
Самым теплым день будет на западе и юге страны – +6 – +11.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +2...+4
- Ужгород +8...+10
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +7...+9
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +7...+9
- Хмельницкий +6...+8
- Луцк +7...+9
- Ровно +6...+8
- Житомир +3...+5
- Винница +4...+6
- Одесса +8...+10
- Николаев +7...+9
- Херсон +7...+9
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +3...+5
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +2...+4
- Сумы +2...+4
- Полтава +2...+4
- Днепр +3...+5
- Запорожье +6...+8
- Донецк +3...+5
- Луганск +2...+4
- Харьков +2...+4
Погода в Украине 3 марта / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу рассказал, что в первой декаде марта сильных морозов не прогнозируют.
В течение первой недели марта будет спокойная погода с небольшими осадками. Термометры днем будут показывать от +2 до +15 градусов.
В марте не прогнозируют и снегопадов. В апреле снег может выпасть, но это трудно спрогнозировать заранее, потому что подобные явления краткосрочные.