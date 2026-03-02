Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 3 марта?

Во вторник, 3 марта, будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой дождь, а ночью – с мокрым снегом. Сухой погода будет лишь в большинстве западных, а ночью и в восточных областях.

Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами прогнозируют гололедицу. Кроме того, на Закарпатье и Прикарпатье местами будет туман.

Ветер в этот день – северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Ночная температура будет колебаться от +3 до -2, а дневная – 0 – +5.

Самым теплым день будет на западе и юге страны – +6 – +11.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +2...+4

Ужгород +8...+10

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +7...+9

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +6...+8

Луцк +7...+9

Ровно +6...+8

Житомир +3...+5

Винница +4...+6

Одесса +8...+10

Николаев +7...+9

Херсон +7...+9

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +3...+5

Черкассы +2...+4

Чернигов +2...+4

Сумы +2...+4

Полтава +2...+4

Днепр +3...+5

Запорожье +6...+8

Донецк +3...+5

Луганск +2...+4

Харьков +2...+4

Погода в Украине 3 марта

