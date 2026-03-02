Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 3 марта?

Во вторник, 3 марта, будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой дождь, а ночью – с мокрым снегом. Сухой погода будет лишь в большинстве западных, а ночью и в восточных областях.

Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами прогнозируют гололедицу. Кроме того, на Закарпатье и Прикарпатье местами будет туман.

Ветер в этот день – северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Ночная температура будет колебаться от +3 до -2, а дневная – 0 – +5.

Самым теплым день будет на западе и юге страны – +6 – +11.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +2...+4
  • Ужгород +8...+10
  • Львов +7...+9
  • Ивано-Франковск +7...+9
  • Тернополь +7...+9
  • Черновцы +7...+9
  • Хмельницкий +6...+8
  • Луцк +7...+9
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +3...+5
  • Винница +4...+6
  • Одесса +8...+10
  • Николаев +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +3...+5
  • Черкассы +2...+4
  • Чернигов +2...+4
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +2...+4
  • Днепр +3...+5
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк +3...+5
  • Луганск +2...+4
  • Харьков +2...+4

Погода 3 марта

Погода в Украине 3 марта / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

  • Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу рассказал, что в первой декаде марта сильных морозов не прогнозируют.

  • В течение первой недели марта будет спокойная погода с небольшими осадками. Термометры днем будут показывать от +2 до +15 градусов.

  • В марте не прогнозируют и снегопадов. В апреле снег может выпасть, но это трудно спрогнозировать заранее, потому что подобные явления краткосрочные.