Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 3 березня?

У вівторок, 3 березня, буде хмарно з проясненнями.

Місцями пройде невеликий дощ, а вночі – з мокрим снігом. Сухою погода буде лише у більшості західних, а вночі і в східних областях.

Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями прогнозують ожеледиця. Окрім того, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди буде туман.

Вітер цього дня – північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Нічна температура коливатиметься від +3 до -2, а денна – 0 – +5.

Найтеплішим день буде на заході та півдні країни – +6 – +11.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +2...+4

Ужгород +8...+10

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +7...+9

Чернівці +7...+9

Хмельницький +6...+8

Луцьк +7...+9

Рівне +6...+8

Житомир +3...+5

Вінниця +4...+6

Одеса +8...+10

Миколаїв +7...+9

Херсон +7...+9

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +3...+5

Черкаси +2...+4

Чернігів +2...+4

Суми +2...+4

Полтава +2...+4

Дніпро +3...+5

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +3...+5

Луганськ +2...+4

Харків +2...+4

Погода в Україні 3 березня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини