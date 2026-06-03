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3 июня, 16:46
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Дожди, грозы и туманы: прогноз погоды на 4 июня

София Рожик

Четверг, 4 июня, в Украине пройдет с осадками. Кое-где также возможен туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 4 июня?

В четверг будет облачно с прояснениями.

Ночью в северных, большинстве центральных областей, а также днем по всей Украине местами небольшие кратковременные дожди. В западных областях днем ожидаются умеренные дожди с грозами.

Ночью и утром на Юге и в Карпатах местами прогнозируют туман.

Ветер в этот день будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать +10 – +15, а днем +22 – +27. Только в западных и северных областях день будет несколько прохладнее с +18 – +23.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +20...+22;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +20...+22;;
  • Житомир +20...+22;
  • Винница +20...+22;
  • Одесса +18...+20;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Симферополь +24...+26;
  • Кропивницкий +20...+22;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +20...+22;
  • Запорожье +24...+26;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +20...+22.

Прогноз погоды в Украине на 4 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

К слову, июнь в Украине ожидается теплее климатической нормы, поскольку, вероятно, средняя температура в течение ближайшего месяца будет несколько выше многолетних показателей. Но значительных отклонений не прогнозируют.

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