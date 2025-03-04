Сильные порывы ветра, местами будет потепление: прогноз погоды на 5 марта

Погода в Украине в среду, 5 марта, будет облачной с прояснениями. Осадков на территории страны в течение суток синоптики не прогнозируют. В то же время предупреждают о сильных порывах ветра.

Воздушные потоки будут нести теплый воздух, ожидается потепление по сравнению с предыдущими днями. Также местами специалисты обещают туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода на 5 марта

По данным синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами будет туман. Ветер будет двигаться в западном направлении, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Кроме Закарпатья, южных областей и Донецкой области порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, в Карпатах и на Закарпатье обещают от 0 до 5 градусов мороза. Днем ожидаются от 9 до 14 градусов тепла, на Прикарпатье пригреет до 17 градусов. В то же время на востоке и северо-востоке страны прогнозируют от 4 до 9 градусов тепла.

5 марта активные процессы в атмосфере будут происходить к северу от территории Украины, а нашу погоду без осадков будет продолжать определять полоса повышенного атмосферного давления, протянувшаяся из Западной Европы,

– говорится в сообщении.

Температура в крупных городах

Киев +10 – +12;

Ужгород +11 – +13;

Львов +13 – +15;

Ивано-Франковск +14 – +16;

Тернополь +13 – +15;

Черновцы +14 – +16;

Хмельницкий +13 – +15;

Луцк +12 – +14;

Ровно +12 – +14;

Житомир +11 – +13;

Винница +12 – +14;

Одесса +9 – +11;

Николаев +12 – +14;

Херсон +11 – +13;

Симферополь +11 – +13;

Кропивницкий +11 – +13;

Черкассы +11 – +13;

Чернигов +9 – +11;

Сумы +8 – +10;

Полтава +9 – +11;

Днепр +9 – +11;

Запорожье +10 – +12;

Донецк +5 – +7;

Луганск +5 – +7;

Харьков +6 – +8.



Погода на 5 марта 2025 года / Инфографика Укргидрометцентра на 5 марта 2025 года