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5 июля, 16:46
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Грозы и комфортные 25 градусов: где и какую погоду ожидать в Украине 6 июля

Анастасия Колесникова

В понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют для Украины теплую и местами дождливую погоду. Также в некоторых областях будет дуть сильный ветер.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 6 июля. Согласно ему, на всей территории Украины будет переменная облачность.

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Какая погода будет 6 июля?

В ночь на 6 июля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в Украине также местами будут идти дожди. Больше всего осадков ожидается на северо-востоке.

Метеорологи предупреждают, что погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий.

На большей части страны ветер будет западный и достигнет скорости 7 – 12 метров в секунду. А вот в северной части днем местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Средняя температура ночью составит 11 – 16 градусов, на побережье морей она будет выше – 15 – 20 градусов.

Днем синоптики обещают комфортные 20 – 25 градусов. На юге и юго-востоке страны будет жарче. Там столбик термометра покажет 24 – 29 градусов тепла.

Какая будет температура в разных городах Украины?

  • Киев +21…+23;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львов +19…+21;
  • Ивано-Франковск +21…+23;
  • Тернополь +20…+22;
  • Черновцы +23…+25;
  • Хмельницкий +20…+22;
  • Луцк +19…+21;
  • Ровно +20…+22;
  • Житомир +20…+22;
  • Винница +20…+22;
  • Одесса +25…+27;
  • Николаев +26…+28;
  • Херсон +24…+26;
  • Симферополь +23…+25;
  • Кропивницкий +24…+26;
  • Черкассы +22…+24;
  • Чернигов +18…+20;
  • Сумы +18…+20;
  • Полтава +19…+21;
  • Днепр +23…+25;
  • Запорожье +24…+26;
  • Донецк +24…+26;
  • Луганск +24…+26;
  • Харьков +21…+23.

Погода в Украине 6 июля 2026 года / Фото Укргидрометцентра

Отметим, что новая неделя в Украине будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Осадки возможны почти ежедневно в разных регионах, но они будут локальными – в одном районе будет дождь, а в другом – сухо. Температура существенно не изменится: ночью ожидается – 11 – 18 градусов, днем – 21 – 28 градусов. Только 8 июля на юго-востоке местами потеплеет до 31 градуса.

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