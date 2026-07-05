Грозы и комфортные 25 градусов: где и какую погоду ожидать в Украине 6 июля
В понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют для Украины теплую и местами дождливую погоду. Также в некоторых областях будет дуть сильный ветер.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 6 июля. Согласно ему, на всей территории Украины будет переменная облачность.
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Какая погода будет 6 июля?
В ночь на 6 июля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в Украине также местами будут идти дожди. Больше всего осадков ожидается на северо-востоке.
Метеорологи предупреждают, что погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий.
На большей части страны ветер будет западный и достигнет скорости 7 – 12 метров в секунду. А вот в северной части днем местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Средняя температура ночью составит 11 – 16 градусов, на побережье морей она будет выше – 15 – 20 градусов.
Днем синоптики обещают комфортные 20 – 25 градусов. На юге и юго-востоке страны будет жарче. Там столбик термометра покажет 24 – 29 градусов тепла.
Какая будет температура в разных городах Украины?
- Киев +21…+23;
- Ужгород +23…+25;
- Львов +19…+21;
- Ивано-Франковск +21…+23;
- Тернополь +20…+22;
- Черновцы +23…+25;
- Хмельницкий +20…+22;
- Луцк +19…+21;
- Ровно +20…+22;
- Житомир +20…+22;
- Винница +20…+22;
- Одесса +25…+27;
- Николаев +26…+28;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +23…+25;
- Кропивницкий +24…+26;
- Черкассы +22…+24;
- Чернигов +18…+20;
- Сумы +18…+20;
- Полтава +19…+21;
- Днепр +23…+25;
- Запорожье +24…+26;
- Донецк +24…+26;
- Луганск +24…+26;
- Харьков +21…+23.
Погода в Украине 6 июля 2026 года / Фото Укргидрометцентра
Отметим, что новая неделя в Украине будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Осадки возможны почти ежедневно в разных регионах, но они будут локальными – в одном районе будет дождь, а в другом – сухо. Температура существенно не изменится: ночью ожидается – 11 – 18 градусов, днем – 21 – 28 градусов. Только 8 июля на юго-востоке местами потеплеет до 31 градуса.