Ночные морозы до -3 и местами мокрый снег: какой будет погода 6 ноября

5 ноября 2024, 15:11
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Автор: Анжелика Байбак

Погода в среду, 6 ноября, будет с переменной облачностью и местами с мокрым снегом. Ночью по большинству территорий ударят морозы до -3 градусов.

Впрочем, днем будет несколько теплее, по сравнению с 5 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 6 ноября

Синоптики предупредили, что в среду, 6 ноября, будет наблюдаться переменная облачность. На большинстве территорий Украины будет без осадков, однако на Востоке, а ночью и на северо-востоке, возможны небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов. Днем 6 ноября столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. Теплее будет на Юге, где может пригреть до +12. Прохладнее будет на Востоке, где температура не поднимется выше +6 градусов.

Ветер синоптики прогнозируют западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Обратите внимание! В среду, 6 ноября, в Ивано-Франковской, Одесской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура в городах Украины

  • Киев +7...+9;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +8...+10;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +8...+10;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +7...+9;
  • Винница +8...+10;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +9...+11;
  • Херсон +9...+11;
  • Симферополь +10...+12;
  • Кропивницкий +7...+9;
  • Черкассы +7...+9;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +6...+8;
  • Полтава +6...+8;
  • Днепр +7...+9;
  • Запорожье +7...+9;
  • Донецк +5...+7;
  • Луганск +4...+6;
  • Харьков +3...+5.


Прогноз погоды на 6 ноября / Карта Укргидрометцентра