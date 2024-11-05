Ночные морозы до -3 и местами мокрый снег: какой будет погода 6 ноября

Погода в среду, 6 ноября, будет с переменной облачностью и местами с мокрым снегом. Ночью по большинству территорий ударят морозы до -3 градусов.

Впрочем, днем будет несколько теплее, по сравнению с 5 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 6 ноября

Синоптики предупредили, что в среду, 6 ноября, будет наблюдаться переменная облачность. На большинстве территорий Украины будет без осадков, однако на Востоке, а ночью и на северо-востоке, возможны небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов. Днем 6 ноября столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. Теплее будет на Юге, где может пригреть до +12. Прохладнее будет на Востоке, где температура не поднимется выше +6 градусов.

Ветер синоптики прогнозируют западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Обратите внимание! В среду, 6 ноября, в Ивано-Франковской, Одесской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура в городах Украины

Киев +7...+9;

Ужгород +9...+11;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +8...+10;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +7...+9;

Винница +8...+10;

Одесса +10...+12;

Николаев +9...+11;

Херсон +9...+11;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +7...+9;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +6...+8;

Сумы +6...+8;

Полтава +6...+8;

Днепр +7...+9;

Запорожье +7...+9;

Донецк +5...+7;

Луганск +4...+6;

Харьков +3...+5.



Прогноз погоды на 6 ноября / Карта Укргидрометцентра