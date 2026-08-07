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7 августа, 06:21
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Грозы обрушатся на часть областей на фоне сильной жары: прогноз погоды на 7 августа

Дария Черныш

В пятницу, 7 августа, в Украине местами сохранится сильная жара. Синоптики прогнозируют переменную облачность и осадки в ряде регионов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют?

По прогнозу синоптиков, в западных областях в течение суток, а днем также в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются умеренные дожди. Местами они могут быть сильными, сопровождаться грозами, градом и шквалами со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Ветер будет южный, с переходом на северный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночь будет тропической, ведь температура воздуха составит +20...+25 градусов.

Днем будет преобладать сильная жара +35…+38 градусов. Несколько прохладнее будет только в западных областях, где воздух прогреется до +27...+32 градусов.

Температура воздуха в областных центрах

  • Киев +32…+34;
  • Ужгород +28…+30;
  • Львов +23…+25;
  • Ивано-Франковск +24…+26;
  • Тернополь +26…+28;
  • Черновцы +28…+30;
  • Хмельницкий +29…+31;
  • Луцк +23…+25;
  • Ровно +27…+29;
  • Житомир +29…+31;
  • Винница +30…+32;
  • Одесса +30…+32;
  • Николаев +34…+36;
  • Херсон +33…+35;
  • Симферополь +29…+31;
  • Кропивницкий +33…+35;
  • Черкассы +33…+35;
  • Чернигов +31…+33;
  • Сумы +31…+33;
  • Полтава +33…+35;
  • Днепр +33…+35;
  • Запорожье +34…+36;
  • Донецк +33…+35;
  • Луганск +34…+36;
  • Харьков +32…+34.

Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, в пятницу на погоду в западных областях начнет влиять холодный атмосферный фронт. После периода сильной жары из-за контраста температур там возможны грозы, сильные ливни, град и шквалы.

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