Где будет снег, а в каких областях +13 градусов: прогноз погоды на 7 декабря
В субботу, 7 декабря, погода в Украине будет облачной. Будут идти дожди и мокрый снег. Значительные морозы еще не ожидаются. Более того, днем местами даже до +13 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 7 декабря
Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. Только на Юго-Востоке, ночью в большинстве западных областей существенных осадков не будет.
В северных, центральных и Харьковской – местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер в Украине юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
В течение суток от -2 до +3 градусов. Однако, на Юге ночью 0 – +5, днем +4 – +9, в Одесской области и в Крыму даже до +13 градусов.
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Прогноз погоды на 7 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +1 – +3
- Ужгород +1 – +3
- Львов 0 – +2
- Ивано-Франковск 0 – +2
- Тернополь 0 – +2
- Черновцы 0 – +2
- Хмельницкий 0 – +2
- Луцк 0 – +2
- Ровно 0 – +2
- Житомир 0 – +2
- Винница 0 – +2
- Одесса +8 – +10
- Николаев +6 – +8
- Херсон +6 – +8
- Симферополь +9 – +11
- Кропивницкий 0 – +2
- Черкассы 0 – +2
- Чернигов 0 – +2
- Сумы -1 – +2
- Полтава 0 – +2
- Днепр 0 – +2
- Запорожье +6 – +8
- Донецк +2 – +4
- Луганск 0 – +2
- Харьков 0 – +2