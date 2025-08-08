В целом в субботу осадков не ожидается. Только в северных областях ночью местами возможны кратковременный дождь, гроза, передает 24 Канал.

В каких областях Украины будет жаркая погода?

В нескольких регионах Украины прогнозируют жару +30. Среди них – одна из западных областей. В течение этого лета на Западе высокие температуры бывали не часто. Зато там постоянно шли дожди. Впрочем, 9 августа, жара даст о себе знать на юго-западе. Так, на Закарпатье днем температура воздуха составит 26 – 31 градус тепла. В последующие двое суток столбик термометра поднимется даже до 34 градусов. Жаркая погода на Закарпатье будет удерживаться минимум 5 дней, согласно прогнозу Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

9 августа жара не будет оставлять в покое украинский Юг:

в Одесской области днем температура будет достигать 30 – 35 градусов, в Одессе – до 32.

на Николаевщине – 28 – 33, по Николаеву – 31 – 33;

в Херсоне ожидают 30 – 32 градуса. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на 9 – 11 августа 2025 года по Херсонской области.

В юго-восточных областях тоже будет парко. На Запорожье и Днепропетровщине в выходные осадков не ожидается, зато днем будет до 31 градуса тепла.

Какая погода будет в Украине 9 августа: смотрите карту