Загалом у суботу опадів не очікується. Лише у північних областях вночі місцями можливі короткочасний дощ, гроза, передає 24 Канал.

У яких областях України буде спекотна погода?

У кількох регіонах України прогнозують спеку +30. Серед них – одна із західних областей. Упродовж цього літа на Заході високі температури бували не часто. Натомість там постійно йшли дощі. Втім, 9 серпня, спека дасть про себе знати на південному заході. Так, на Закарпатті вдень температура повітря становитиме 26 – 31 градус тепла. У наступні дві доби стовпчик термометра підніметься навіть до 34 градусів. Жарка погода на Закарпатті утримуватиметься щонайменше 5 діб, згідно з прогнозом Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

9 серпня спека не залишатиме у спокої український Південь:

на Одещині вдень температура сягатиме 30 – 35 градусів, в Одесі – до 32.

на Миколаївщині – 28 – 33, по Миколаєву – 31 – 33;

у Херсоні очікують 30 – 32 градуси. Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на 9 – 11 серпня 2025 року по Херсонській області.

У південно-східних областях теж буде парко. На Запоріжжі та Дніпропетровщині у вихідні опадів не очікується, натомість вдень буде до 31 градуса тепла.

Яка погода буде в Україні 9 серпня: дивіться карту