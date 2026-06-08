Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода 9 июня?

Во вторник будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, а также днем повсеместно в Украине, кроме запада, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

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Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночная температура составит +13 – +18, несколько прохладнее будет в западных областях – +10 – +15.

Днем воздух прогреется до +20 – +25, а в южной и юго-восточной части страны до +28.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +22...+24

Ужгород +25...+27

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +22...+24

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +22...+24

Винница +22...+24

Одесса +24...+26

Николаев +24...+26

Херсон +25...+27

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +25...+27

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +25...+27

Донецк +23...+25

Луганск +25...+27

Харьков +25...+27

Погода в Украине на 9 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что ранее представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что в ближайшие дни часть регионов накроют дожди и грозы, местами значительные, из-за влияния активного атмосферного фронта.

В то же время аномально жарких значений ждать не стоит.