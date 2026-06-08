Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какая будет погода 9 июня?
Во вторник будет облачно с прояснениями.
Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, а также днем повсеместно в Украине, кроме запада, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночная температура составит +13 – +18, несколько прохладнее будет в западных областях – +10 – +15.
Днем воздух прогреется до +20 – +25, а в южной и юго-восточной части страны до +28.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +22...+24
- Ужгород +25...+27
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +22...+24
- Винница +22...+24
- Одесса +24...+26
- Николаев +24...+26
- Херсон +25...+27
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +25...+27
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +25...+27
- Донецк +23...+25
- Луганск +25...+27
- Харьков +25...+27
Погода в Украине на 9 июня / Карта Укргидрометцентра
Напомним, что ранее представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что в ближайшие дни часть регионов накроют дожди и грозы, местами значительные, из-за влияния активного атмосферного фронта.
В то же время аномально жарких значений ждать не стоит.