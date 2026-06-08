Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Яка буде погода 9 червня?

У вівторок буде хмарно з проясненнями.

Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а також вдень повсюди в Україні, крім заходу, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

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Вітер цього дня буде переважно північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура становитиме +13 – +18, дещо прохолодніше буде у західних областях – +10 – +15.

Вдень повітря прогріється до +20 – +25, а у південній та південносхідній частині країни до +28.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +22...+24

Ужгород +25..+27

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +22...+24

Хмельницький +22...+24

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +22...+24

Вінниця +22...+24

Одеса +24...+26

Миколаїв +24...+26

Херсон +25...+27

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +24...+26

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +25...+27

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +23...+25

Луганськ +25...+27

Харків +25...+27

Погода в Україні на 9 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха попереджала, що найближчими днями частину регіонів накриють дощі та грози, подекуди значні, через вплив активного атмосферного фронту.

Водночас аномально спекотних значень чекати не варто.