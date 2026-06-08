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8 июня, 16:06
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Дожди и грозы с жарой до +28: прогноз погоды на 9 июня

София Рожик

В Украине во вторник, 9 июня, будет дождливо. В то же время местами столбики термометров поднимутся до +28.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода 9 июня?

Во вторник будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, а также днем повсеместно в Украине, кроме запада, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночная температура составит +13 – +18, несколько прохладнее будет в западных областях – +10 – +15.

Днем воздух прогреется до +20 – +25, а в южной и юго-восточной части страны до +28.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +22...+24
  • Ужгород +25...+27
  • Львов +22...+24
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +22...+24
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +22...+24
  • Винница +22...+24
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +25...+27
  • Симферополь +24...+26
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +22...+24
  • Чернигов +22...+24
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +25...+27
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +25...+27
  • Харьков +25...+27

Погода в Украине на 9 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что ранее представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что в ближайшие дни часть регионов накроют дожди и грозы, местами значительные, из-за влияния активного атмосферного фронта.

В то же время аномально жарких значений ждать не стоит.

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