Будут ли весной еще сильные морозы до -15, -20 градусов: синоптики удивили прогнозом

Украинские синоптики прогнозируют, что температура в апреле будет выше нормы. В то же время предупреждают, что возможны погодные сюрпризы.

Ждать ли еще сильных морозов весной, в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Сильные морозы еще будут или нет

Наталья Птуха ответила, возможны ли в апреле еще сильные морозы, в частности -15…-20 градусов.

В обозримом будущем таких морозов мы не фиксируем. Надеемся все же, что полноценно уже начнется вегетационный период у растений, и таких сюрпризов с продолжительными похолоданиями уже не будет,

— отметила синоптик.

Также она добавила, что начало апреля будет характеризоваться как прохладное, неустойчивое и влажное.

Заметим, что, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура предполагается в пределах 9 – 13 градусов тепла (в Карпатах +7…+8). Это немного, на 1 – 1,5 градуса выше климатической нормы.