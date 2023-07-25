Снова дожди или наконец-то сухо и жарко: какая будет погода в первые дни августа
Источник:NV
Осталась последняя неделя июля. Кое-где снова будет дождь, впрочем, в части областей уже пригреет. Какую же погоду ждать в начале августа, рассказали синоптики.
Пока нет официального прогноза Укргидрометцентра на последний месяц лета. Впрочем, по предварительным расчетам, в первые дни августа будет преобладать поле высокого давления, рассказала синоптик Наталья Птуха.
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Чем будет удивлять погода в начале августа
В последнюю неделю июля сохранится переменная погода. По словам синоптика, у нас опять же не будет стабильно по всей Украине какого-нибудь антициклона и страшной жары.
По предварительным расчетам, 1 и 2 августа будет преобладать поле высокого давления.
То есть, это преимущественно без осадков. И, соответственно, температурные показатели уже будут несколько выше: +30 и выше будет не только по Югу, но и по остальным областям,
– отметила Наталья Птуха.
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