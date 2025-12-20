Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Благодаря влиянию поля повышенного атмосферного давления существенных осадков в ближайшие дни не будет. Но 21 декабря в западных областях возможен небольшой дождь, который ночью будет сопровождаться мокрым снегом.
Но в целом осадков не ожидаем, будет наблюдаться заоблачное небо, в большинстве областей периодически возможны туманы, которые будут вызывать ухудшение видимости. Ожидается также слабый ветер переменных направлений, влажность воздуха будет оставаться высокой,
– рассказала она.
По словам представительницы Укргидрометцентра, значительных изменений температурных показателей также не предвидится. Столбики термометров в течение суток в основном будут показывать от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Температура воздуха в южных и западных областях, согласно прогнозу специалистов, будет несколько выше. На территории соответствующих регионов ожидается от 1 до 6 градусов тепла, такие показатели будут именно в дневные часы.
Что ждать от погоды?
Ранее сообщали, что в течение выходных в Украине ожидается пасмурная погода с возможными туманами, но без существенных осадков. Температуры ночью составят от -4 до +7 градусов, днем – от -1 до +10 градусов.
Но руководитель Черкасского областного Гидрометцентра Виталий Постригань сообщал, что уже скоро антициклон принесет в Украину ощутимое похолодание. Такие изменения стоит ожидать уже с началом новой недели.