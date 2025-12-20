Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Благодаря влиянию поля повышенного атмосферного давления существенных осадков в ближайшие дни не будет. Но 21 декабря в западных областях возможен небольшой дождь, который ночью будет сопровождаться мокрым снегом.

Но в целом осадков не ожидаем, будет наблюдаться заоблачное небо, в большинстве областей периодически возможны туманы, которые будут вызывать ухудшение видимости. Ожидается также слабый ветер переменных направлений, влажность воздуха будет оставаться высокой,

– рассказала она.

По словам представительницы Укргидрометцентра, значительных изменений температурных показателей также не предвидится. Столбики термометров в течение суток в основном будут показывать от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Температура воздуха в южных и западных областях, согласно прогнозу специалистов, будет несколько выше. На территории соответствующих регионов ожидается от 1 до 6 градусов тепла, такие показатели будут именно в дневные часы.

Что ждать от погоды?