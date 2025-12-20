Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Якою буде погода найближчими днями?
Завдяки впливу поля підвищеного атмосферного тиску істотних опадів найближчими днями не буде. Але 21 грудня в західних областях можливий невеликий дощ, який вночі супроводжуватиметься мокрим снігом.
Але загалом опадів не очікуємо, буде спостерігатися захмарене небо, в більшості областей періодично можливі тумани, які спричинятимуть погіршення видимості. Очікується також слабкий вітер змінних напрямків, вологість повітря залишатиметься високою,
– розповіла вона.
За словами представниці Укргідрометцентру, значних змін температурних показників також не передбачається. Стовпчики термометрів протягом доби здебільшого показуватимуть від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Температура повітря у південних та західних областях, згідно із прогнозом фахівців, буде дещо вищою. На території відповідних регіонів очікується від 1 до 6 градусів тепла, такі показники будуть саме у денні години.
Що чекати від погоди?
Раніше повідомляли, що протягом вихідних в Україні очікується похмура погода з можливими туманами, але без суттєвих опадів. Температури вночі становитимуть від -4 до +7 градусів, вдень – від -1 до +10 градусів.
Але керівник Черкаського обласного Гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що уже скоро антициклон принесе в Україну відчутне похолодання. Такі зміни варто очікувати вже з початком нового тижня.