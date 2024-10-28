Бабье лето: будет ли еще потепление в Украине

Метеорологическое лето в этом году началось еще в середине мая. Продолжалось оно практически до первой декады октября. Далее ударили сильные заморозки. Впрочем, позже температура воздуха снова возросла.

Но ждать ли еще в Украине бабьего лета, в интервью 24 Каналу ответила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Будет ли бабье лето

Метеоролог отметила, что температура воздуха постепенно снижается, как и обычно в этот период.

Поэтому существенное повышение средней за сутки температуры выше +15 градусов маловероятно,

– сказала Вера Балабух.

Эксперт также объяснила, что аномально высокая температура воздуха в сентябре и в начале октября была обусловлена мощным антициклоном, в котором при безоблачной погоде атмосфера существенно прогревалась. Благодаря циркуляции атмосферы на территорию нашего государства также поступали теплые и сухие воздушные массы из субтропиков.

Кроме того, аномально высокой температуре способствовало и общее повышение температуры воздуха на Земле. Оно обусловлено усилением парникового эффекта. Так, заданным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тысяч лет.

Метеоролог добавила, что увеличение солнечной активности в течение 25-летнего цикла, которая в октябре 2024 года достигла максимума, также способствовало повышению температуры воздуха. Совместное действие этих факторов и обусловило такую аномально теплую погоду, подытожила Балабух.

Кстати, анализ имеющихся тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в Украине будет расти, – будет начинаться раньше и продлится дольше.

"Поэтому длительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, очевидно довольно скоро станет нашей новой климатической нормой", – отметила метеоролог.

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Обратите внимание! По расчетам мировых прогностических центров, средняя за ноябрь температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы. Вера Балабух отметила, когда будет потепление или похолодание, сказать с такой заблаговременностью нельзя. Объяснила, достоверно узнать, каких значений может достигать температура воздуха, можно только за 5 суток.