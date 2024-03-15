Усиление морозов: будет ли еще возвращение холодов в марте

Резкое потепление в Украине пока что не ожидается. Ночные морозы будут отступать постепенно. Впрочем, без погодных сюрпризов, вероятно, не обойдется.

Будет ли еще похолодание, ответила синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что февраль был очень теплым.

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Похолодание еще будет, или уже нет

Эксперт не исключает холодов в дальнейшем. Мол, последний месяц зимы был был был очень теплый. Март – переходный месяц, заметила синоптик. Поэтому может принести сюрпризы.

Но пока все же видим тенденцию к незначительному, но повышению температуры, по крайней мере, уже ночи не такие морозные,

– подчеркнула Птуха.

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