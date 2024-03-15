Усиление морозов: будет ли еще возвращение холодов в марте
15 марта 2024, 08:00Читати новину українською
Источник:NV
Резкое потепление в Украине пока что не ожидается. Ночные морозы будут отступать постепенно. Впрочем, без погодных сюрпризов, вероятно, не обойдется.
Будет ли еще похолодание, ответила синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что февраль был очень теплым.
Кстати Зима посреди марта: в каких областях и как долго еще будет снег
Похолодание еще будет, или уже нет
Эксперт не исключает холодов в дальнейшем. Мол, последний месяц зимы был был был очень теплый. Март – переходный месяц, заметила синоптик. Поэтому может принести сюрпризы.
Но пока все же видим тенденцию к незначительному, но повышению температуры, по крайней мере, уже ночи не такие морозные,
– подчеркнула Птуха.
Смотрите также Где в Украине будут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 15 марта
Прогноз погоды на трое суток
- Заметим, в Укргидрометцентре прогнозировали, что в течение 15 – 16 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдет небольшой дождь,. Ночью будет местами с мокрым снегом.
- В воскресенье в западных, днем и в северных и местами центральных областях умеренный дождь. Между тем на остальной территории без существенных осадков.
- Также ночью и утром 15 марта в западных областях, 16 марта на Правобережье, 17 марта в южных и центральных областях местами туман.
- Ветер переменных направлений, 3 – 10 метров в секунду.
- Ночью 15 марта от 3 тепла до 2 мороза, на побережье морей 1 – 6 тепла.
- 16 – 17 марта в большинстве областей 0 – 5 тепла.
- Днем в Украине 5 – 12 градусов тепла.