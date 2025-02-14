Будут ли сильные морозы и снегопады в ближайшие дни

В Украину снова идет похолодание. Морозы усилятся. Также во многих областях ожидается снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег и морозы в Украине

Синоптики прогнозировали, что 14 февраля в западных областях будет идти небольшой снег с дождем. Ночью 0 – -5, днем 0 – +5 градусов.

В северных, Винницкой и Черкасской областях днем возможен небольшой мокрый снег. На остальной территории – без существенных осадков. Ночью -3 – -8 градусов, однако, на Востоке до -13. Днем от -2 до +3 градусов, на Юге +4 – +9.

Уже в субботу снег ожидается в большинстве областей. Температура воздуха в течение суток -1 – -8 градусов. Впрочем, днем на Востоке около 0 градусов, а на Юге +1 – +5 градусов.

16 февраля в западных, северо-восточных и восточных областях пройдет небольшой снег. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Синоптики предупредили, что в воскресенье ожидается снижение температуры воздуха. Ночью до -8 – -13 градусов, в Карпатах до -18. Днем -3 – -8 градусов, но в южных регионах ночью и днем 0 – -7 градусов.

Также 14 февраля на Западе, местами севере, Винницкой и Черкасской, на выходных в Украине на дорогах гололедица. В ближайшие трое суток ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5 – 12 метров в секунду.