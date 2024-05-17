Ударят ли снова заморозки в мае
В первой половине мая часть областей Украины накрыли заморозки. Кое-где даже до 5 градусов мороза. Впрочем, уже идет потепление.
Ждать ли еще заморозков в мае, какую погоду прогнозируют синоптики, и какая будет самая высокая температура, передает 24 Канал.
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Заморозки еще будут, или уже нет
Несколько ночей подряд в Украине снова наблюдались заморозки. Впрочем, на эту минусы уже не прогнозировали.
Так, в Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 17 мая 4 – 9 тепла, днем 16 – 21. Только в восточных областях прохладнее, в частности, 13 – 18 градусов.
Ночью субботы и воскресенья 6 – 11 тепла. Днем в Украине уже пригреет до 17 – 23 градусов.
Заметим, что, по ориентировочному прогнозу на картах, ночью 20 и 21 мая столбики термометров уже достигнут +13 градусов. А днем в Украине пригреет до 25 градусов тепла.
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Поэтому как минимум ближайшие несколько суток заморозки в Украине уже не ожидаются.
Смотрите также В Париже молния "прошила" самолет, который пролетал над Эйфелевой башней: впечатляющие кадрыКстати, ранее синоптик Игорь Кибальчич писал, что постепенное повышение температурного фона и стабилизация погодных условий ожидается только с 17 мая.
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В каких областях прогнозируют дожди
- В пятницу, 17 мая, без осадков, только днем на Закарпатье, Прикарпатье. Черниговщине, Сумщине и в восточных областях небольшие дожди.
- В субботу, 18 мая, в Карпатском регионе, днем и в северных, восточных и Одесской областях, днем воскресенья, 19 мая, на большей части территории Украины местами небольшие кратковременные дожди и грозы.
- Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.