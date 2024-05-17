Ударят ли снова заморозки в мае

В первой половине мая часть областей Украины накрыли заморозки. Кое-где даже до 5 градусов мороза. Впрочем, уже идет потепление.

Ждать ли еще заморозков в мае, какую погоду прогнозируют синоптики, и какая будет самая высокая температура, передает 24 Канал.

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Заморозки еще будут, или уже нет

Несколько ночей подряд в Украине снова наблюдались заморозки. Впрочем, на эту минусы уже не прогнозировали.

Так, в Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 17 мая 4 – 9 тепла, днем 16 – 21. Только в восточных областях прохладнее, в частности, 13 – 18 градусов.

Ночью субботы и воскресенья 6 – 11 тепла. Днем в Украине уже пригреет до 17 – 23 градусов.

Заметим, что, по ориентировочному прогнозу на картах, ночью 20 и 21 мая столбики термометров уже достигнут +13 градусов. А днем в Украине пригреет до 25 градусов тепла.

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Ориентировочный прогноз погоды на 21 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Поэтому как минимум ближайшие несколько суток заморозки в Украине уже не ожидаются.

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ранее синоптик Игорь Кибальчич писал , что постепенное повышение температурного фона и стабилизация погодных условий ожидается только с 17 мая.

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В каких областях прогнозируют дожди