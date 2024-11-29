Будет ли резкое похолодание, сильные снегопады уже в начале декабря

Уже в это воскресенье начнется зима. Ожидается, что в целом она будет теплой. Впрочем, резкие снижения температуры воздуха также возможны.

И ударят ли значительные морозы в первые дни декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на декабрь 2024 в Украине

По прогнозу Кибальчича, на выходных, 30 ноября – 1 декабря, вследствие развития большого и малоподвижного антициклона, который охватит территорию большинства европейских стран, существенных осадков не ожидается. Только в субботу под влиянием фрагмента теплого фронта на Западе и Юге местами дожди с мокрым снегом.

Ожидается, что температура воздуха будет в пределах климатической нормы без резких колебаний. Также вероятны туманы по всей Украине, местами с отложением изморози.

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1 декабря на Западе облачно, без существенных осадков. Местами возможен туман, изморозь. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -3 – +2 градуса, днем +2 – +7, в Карпатах в течение дня 0 – -5 градусов.

На севере без осадков. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -3 – +2 градуса, днем 0 – +5 градусов.

В центральной части также без осадков. Кое-где возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров. Ночью -3 – +2, днем +1 – +6 градусов.

На юге сухо. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Температура воздуха ночью -1 – +4 градуса, днем +3 – +8.

На Востоке облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью -3 – +2 градуса, днем 0 – +5 градусов.

Поэтому сильного похолодания и снегопадов в ближайшие дни еще не будет.

Кстати, Кибальчич прогнозирует, что в целом декабрь в Украине, вероятно, станет классическим переходным периодом от осени к зиме. Впрочем, на Юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере. Так, средняя температура здесь будет выше 0 градусов. Несмотря на это, в течение месяца возможны кратковременные периоды морозной погоды.

Между тем на остальной территории Украины среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах -1 – -1 градус, а в высокогорных районах Карпат – местами до -5 – -7 градусов. Это соответствует многолетним нормам.