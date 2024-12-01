Когда и в каких областях будет идти снег, а где еще будет +12 градусов: погода на первую неделю зимы
На следующей неделе в Украине ожидается довольно устойчивая погода. Температура будет в пределах нормы. В части областей будет идти снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на неделю
По прогнозу Кибальчича, в течение недели погодные условия в Украине будут определяться преимущественно полем высокого давления и антициклонами. Поэтому существенные осадки не ожидаются.
Только во второй половине недели и на выходных малоподвижные атмосферные фронты могут стать причиной небольших осадков, преимущественно в виде снега и мокрого снега,
– отметил метеоролог.
Ожидается, что ветер будет слабым. Кое-где возможны туманы с выпадением мороси и образованием изморози при минусовой температуре воздуха.
Прогноз погоды на 2 – 8 декабря
- В понедельник, 2 декабря, по всей Украине без осадков. Кое-где возможны туман и изморозь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду, на Левобережье переменных направлений. Ночью 0 – -5 градусов, днем 0 – +5 градусов, в Крыму и на Прикарпатье до +7 градусов.
- Во вторник в основном без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 1 – 6 метров на секунду. Ночью 0 – -5 градусов, днем 0 – +5 градусов. Впрочем, в Крыму, в Одесской области и Прикарпатье до +8 градусов.
- В среду, 4 декабря, по всей Украине осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду Ночью -1 – -6 градусов, днем -1 – +4 градуса. В Крыму и Одесской области ночью -1 – +4, днем +3 – +8 градусов.
- В четверг также осадки также не предвидятся. Только на крайнем Западе днем и вечером местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Местами в Украине возможен туман. Ветер юго-восточной четверти, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -1 – -6 градусов, днем -1 – +4. В Крыму и в Одесской области ночью -1 – +4, днем +2 – +7 градусов.
- В пятницу, 6 декабря, ожидаются небольшой снег, мокрый снег. Кое-где морось и туман. Только на Юго-Востоке преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду, в юго-западной половине переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью в пределах -3 – +2 градуса, днем -1...+4 градуса. В Крыму, Приазовье и в Одесской области +3 – +8 градусов
- В субботу в северных, центральных и восточных областях, а днем также на крайнем Западе и Одесской области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами дождя и мороси. В отдельных регионах туманы. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в западной части порывистый. Ночью составит -4 – +1 градус, днем -1 – +4, в южных областях +2 – +7.
- В воскресенье местами на Западе небольшой мокрый снег и дождь, в остальных регионах Украины – без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-восточного направления, 5 – 10 метров на секунду. Ночью -3 – +2, днем +2 – +7 градусов. Однако на Юге ночью 0 – +5 градусов, днем еще до +7 – +12 градусов.