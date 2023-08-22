Какая будет погода на День Независимости: синоптики удивили прогнозом
Источник:Укргидрометцентр
В четверг Украина будет отмечать День Независимости. Ожидается, что на территории нашего государства будет преобладать погода без осадков.
Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.
Кстати говоря Похолодание быть: когда снизится температура и снова будет дождь в большинстве областей
Прогноз погоды на 24 августа
В ближайшие трое суток в Украине будет преимущественно без осадков. Лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь с грозой.
24 августа на Северо-Востоке страны местами кратковременные дожди с грозами,
– отметили в Укргидрометцентре.
Диана Кривобок рассказала, что в ближайшие трое суток на Юге столбики термометров ночью будут достигать +17...+23 градуса, днем +28...+35.
Соответственно температура по сравнению с выходными снизилась на 2 – 4 градуса, однако, показатели все равно остаются высокими,
– подчеркнула синоптик.
Добавила, что в других областях ночью ожидается +13…+20 градусов. Днем +24...+29.
Заметим, что согласно ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, 24 августа дожди и грозы, вероятно, будут на Черниговщине, Сумщине и Одесщине. Без существенных осадков – в Винницкой области и Крыму.
Обратите внимание Когда в Украине будут заморозки и выпадет первый снег
Смотрите также Огонь вышел из-под контроля: из-за лесных пожаров из Тенерифе эвакуировали 26 тысяч человек
Какая будет погода в Киеве: прогноз на трое суток
На протяжении 22 – 24 августа в столице также ожидается погода без осадков. Температура снизится на 2 – 3 градуса. Преобладает северо-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду. Так что сильные порывы не ожидаются.
Температура ночью +15….+20, а в дневные часы +24…+29 градусов,
– отметила синоптик Укргидрометцентра.
Диана Кривобок подчеркнула, что в течение 23 – 25 августа в Украине удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому следует быть очень осторожными.