На Днепр надвигается гроза: объявлен І уровень опасности

На Днепропетровскую область надвигается гроза. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Метеорологи предупредили, что опасные метеорологические явления в Днепропетровской области будут сохраняться до конца дня. Непогода накроет Днепропетровскую область в ближайший час.

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На Днепропетровщине ожидают грозу

Синоптики рассказали, что на Днепропетровскую область надвигается гроза. Они отметили, что непогода будет бушевать до конца 15 июля.

Как выглядит небо в Днепропетровской области: смотрите видео

В ближайший час с сохранением до конца дня 15 июля местами по Днепропетровской области и в городе Днепр ожидается гроза,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Там добавили, что в области объявлен І уровень опасности (желтый).

Что такое І уровень опасности И уровень опасности означает потенциально опасные метеорологические явления, которые могут нанести определенные неудобства жителям, повлиять на окружающую среду и работу инфраструктуры.

Предупреждение от синоптиков о грозе / Фото Укргидрометцентра

Также местные сообщают о пылевой буре, которую подняли мощные порывы ветра.

Пылевая буря в Днепре: смотрите видео

К слову, на Львовщине утром 15 июля также объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается гроза, шквальный ветер, град и сильные осадки.