Погода до конца мая: прекратятся ли дожди и будет ли жара +30 градусов
- Уже вскоре снова будет снижение температуры воздуха на Западе и Севере.
- Синоптик сделал прогноз погоды до конца мая в Украине
В этом году погода в мае удивила холодом. Неожиданно ударили заморозки, также во многих областях шел снег. И хотя сейчас уже потеплело, впрочем, в части областей еще ожидается снижение температуры.
Какой будет погода до конца месяца – сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича в комментарии "Телеграфу".
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Прогноз погоды до конца мая
Кибальчич прогнозировал, что в течение 24 мая прохладнее станет в западных областях, а 25 мая холод также распространится на северные регионы. Ночью +4 – +10 градусов, а днем +10 – +17.
На Востоке и Юге теплее. Ночью +11 – +16, а днем +23 – +28 градусов.
Ожидается, что с 26 мая и до конца месяца температура будет близкой к норме, только местами ниже на 1 – 3 градуса.
Впрочем, 29 – 31 мая есть возможность поступления жаркого воздуха из районов Центральной Азии на территорию юго-восточных областей. В связи с этим в указанных регионах местами днем уже может пригреть до +30 градусов.
Синоптик также отметил, что в последние 10 дней мая осадков может выпасть сверх нормы. Самые сильные дожди ожидаются 23 – 24 мая в северных и западных регионах, 25 – 26 мая в восточных и центральных областях.
Кое-где осадки будут сопровождаться грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Впрочем, в остальные дни также есть вероятность кратковременных дождей по всей территории Украины.