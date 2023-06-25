Дожди будут идти и на следующей неделе: сколько еще будет лить
Украину снова накрыли дожди. Осадки идут практически во всех областях нашего страны. Более того, по прогнозу синоптиков кое-где они ожидаются и до конца июня.
Сколько будет лить и в каких областях возможны осадки на следующей неделе, ранее в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Дожди в июне еще будут
По ориентировочным прогнозам Укргидрометцентра, на следующей неделе будет наблюдаться похожая тенденция, как на текущей. Ярко выраженных процессов нет.
Это будет малоградиентное поле. Соответственно, над Западом опять же будет удерживаться нестабильная атмосфера. Развитие кучево-дождевых облаков все же может быть еще и на следующей неделе,
– отметила Наталья Птуха.
В то же время добавила, что в остальных областях интенсивность и территория распространения дождей будет меньше. Тем не менее там будет преобладать погода без осадков.
Также синоптик объяснила, что для лета это типичная погода, ничего аномального нет. Дожди носят преимущественно локальный характер. То есть в одном месте могут быть очень интенсивные осадки, между тем в другом, буквально в нескольких километрах, уже более спокойного характера или вообще солнечно.
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Прогноз погоды на трое суток
- Отметим, что в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на 25 – 27 июня. Отметили, что в ближайшие трое суток будет неустойчивая погода.
- Временами дожди, грозы. 25 – 26 июня в Украине, кроме западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областей, во вторник на Северо-Востоке страны местами значительные дожди, град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.
- Температура воскресной ночи 15 – 22 градуса тепла. 26 – 27 июня в Украине, кроме Юга, +10…+16. Днем +20...+26 (в понедельник и вторник на Востоке и Северо-Востоке 15 –21), только на Юге, в воскресенье и Юго-Востоке +25...+31 градус.